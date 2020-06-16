2020-06-16T14:47:34+03:00
Общество

Воронежский Избирком: на избирательном участке будет безопаснее, чем в супермаркете

Участковые комиссии снабдят всех посетителей масками и перчатками
Татьяна МИСТЮКОВА
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Сергей Канищев. Фото предоставлено областным Домом журналистов.Сергей Канищев. Фото предоставлено областным Домом журналистов.
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Жители Воронежской области могут проголосовать по поправкам в Конституцию, начиная с 25 июня и по 1 июля, который станет еще одним официальным выходным. Об этом сегодня рассказал председатель региональной Избирательной комиссии Сергей Канищев. При этом работу участковых комиссий развели по графикам и предусмотрели, чтобы на них присутствовал не весь состав комиссии сразу, но и не менее 50%. Там, где площадь помещения позволяет организовать отдельные потоки входящих и выходящих голосующих, весь процесс будет происходить в помещение. Там, где места недостаточно, обещают организовать голосование на прилегающей к участку территории.

- Все будет происходить бесконтактно. На входе посетителям должны измерить температуру и снабдить средствами защиты, если их нет - маской, перчаткой для голосования. В защите должны находиться и сами члены комиссии, наблюдатели и полицейские. Затем паспорт не нужно отдавать в руки, а предъявить его на расстоянии 1,5 - 2 метров. В самом участке сделают также специальную разметку для дистанцирования, поставят санитайзеры, - рассказал Сергей Канищев.

Членов избирательной комиссии, по его словам, также можно пригласить на дом. Но заходить они в жилище не должны, а должны передать все документы через порог. Дома человек их заполнит и передаст им обратно в ящик для голосования. В отдаленных селах могут организовать выездной избирательный участок. Об этом с Избиркомом нужно будет договориться заранее, если есть такая потребность. Члены комиссии приедут к жителям в заранее оговоренные время и место.

- Процесс голосования будет организован так, что это будет более безопасно, чем, например, сходит в супермаркет. Мы рассчитываем, что явка составит до 65%. Это будет хороший показатель. Но порога здесь нет - голосование состоится при любой явке, - отметил председатель Избиркома Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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