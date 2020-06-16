2020-06-16T13:27:34+03:00
Происшествия

Непреодолимый приступ тоски по дому толкнул воронежца на угон

С затянувшихся посиделок он уехал на чужой машине
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Станислава Шевченкофото Станислава ШевченкоФото: из архива «КП»
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40-летний воронежец, ранее судимый за грабеж, отправился 13 июня на пруд в поселок Софьино. Там он познакомился с 34-летним жителем совхоза Масловский. Знакомство новоиспеченные приятели решили продолжить дома у масловца. Пили-пили, а потом хозяин уснул. Тут гость решил, что надо ехать домой. Около 4 часов утра он сел за рули припаркованной у дома «шестерки» и поехал в Воронеж. Машина принадлежала его новому приятелю.

Когда тот проснулся и обнаружил пропажу, написал заявление в полицию. Подозреваемого вскоре повязали и доставили в отделение полиции. Там мужчина признался в угоне и мотивировал его внезапно возникшим желанием поскорее добраться домой.

В отношении воронежца возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Если его вина подтвердится, следующие пять лет от может провести в заключении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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