Бутылка алкоголя соблазнила 19-летнего воронежца в супермаркете
Сотрудники супермаркета, расположенного в Воронеже на улице Путилина, сообщили в полицию, что неизвестный похитил с прилавка бутылку алкоголя и скрылся, не заплатив за товар. Продавец попыталась его задержать, но безуспешно.
На место происшествия выехала оперативная группа, которая изучила видеозаписи с камер наблюдения и составила описание предполагаемого похитителя и определила место его нахождения.
- Неоднократно судимого за имущественные преступления 19-летнего воронежца полицейские задержали на территории Южного микрорайона и доставили в отдел полиции. Задержанный дал признательные показания, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», предусматривающей наказание в виде семи лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU