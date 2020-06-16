2020-06-16T12:47:36+03:00
Происшествия

Бутылка алкоголя соблазнила 19-летнего воронежца в супермаркете

Его задержали по подозрению в грабеже
Елена ФЕДЯШЕВА
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Сотрудники супермаркета, расположенного в Воронеже на улице Путилина, сообщили в полицию, что неизвестный похитил с прилавка бутылку алкоголя и скрылся, не заплатив за товар. Продавец попыталась его задержать, но безуспешно.

На место происшествия выехала оперативная группа, которая изучила видеозаписи с камер наблюдения и составила описание предполагаемого похитителя и определила место его нахождения.

- Неоднократно судимого за имущественные преступления 19-летнего воронежца полицейские задержали на территории Южного микрорайона и доставили в отдел полиции. Задержанный дал признательные показания, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», предусматривающей наказание в виде семи лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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