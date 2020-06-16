2020-06-16T12:51:56+03:00
Общество

В Воронежской области подорожали золотые обручальные кольца

И снизились цена на лимоны и электрические утюги
Татьяна МИСТЮКОВА
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В Воронежстате подсчитали, насколько в мае в регионе выросла "стоимость жизни". Так, значительно поднялись цены на овощные консервы для детского питания, майонез, газированные напитки, продукцию предприятий питания быстрого обслуживания, крупы и бобовые, картофель, свежую капусту, свеклу, морковь, а также почти на все виды фруктов и цитрусовых (на 2.3–19.2 %). В то же время подешевели: сахар, яйца, мясо кур, репчатый лук, чеснок, свежие помидоры и огурцы (на 1.2–11.8 %). Цены на лимоны снизились на 38.7%

На 2,2 – 6,6% также подорожали: домашняя обувь для детей, стиральные порошки, миксеры, блендеры, еврошифер,золотые обручальные кольца. Одновременно отмечено снижение цен на свежесрезанные цветы,электроутюги и газовое моторное топливо (на 1.3–3.1 %).

По группе медицинских товаров на 3,3 – 5,7% выросли цены на корвалол, аллохол, комбинированные анальгетики, отечественный анальгин и перевязочные материалы. В то же время индапамид, бромгексин и ренни подешевели на 1,5-2%.

Помимо этого, выросли цены на билеты в поезда дальнего следования и на самолет в салон эконом класса, поднялась стоимость печати цветных фотографий, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, а также плата за пользование потребительским кредитом(на 2,1–18,1 %).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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