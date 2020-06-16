2020-06-16T09:36:57+03:00
Общество

В Воронежской области построят завод по выпуску сельхозтехники

Татьяна МИСТЮКОВА
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Виктор Гусейнов, архив "КП".Виктор Гусейнов, архив "КП".
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Региональное правительство подписало соглашение с компанией "Кун-Восток", по которому последняя обязуется построить в области крупный завод по производству сельхозтехники. Сообщается, что обойдется он в три миллиарда рублей, и выпускать на заводе в год планируют по 500 машин.

18 июня в Рамонском районе заложат символический камень, на месте которого появится еще одно предприятие французской компании на воронежской земле. По словам губернатор, новый завод позволит нашим аграриям покупать технику по разумной цене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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