Жительница Воронежской области прописала в заброшенном доме 24 мигрантов

16 Июнь 2020 2020-06-16T08:41:25+03:00

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В Острогожском районе 25-летняя жительница зарегистрировала в принадлежащем ей доме 24 человека. Сделала она это, конечно, фиктивно, так как в строение непригодно для проживания. «Квартирантами», как сообщает прокуратура Воронежской области, оказались граждане Российской Федерации, в том числе уроженцы бывших республик СССР.

Когда все это выяснилось, на хозяйку лачуги завели уголовное дело за фиктивную регистрацию гражданин РФ по месту пребывания или по месту жительства. Но потом дело прекратили, так как женщина раскаялась. В результате этого трое из квартирантов добровольно снялись с регистрационного учета. А вот остальные 21 этого делать не стали – они по-прежнему числятся прописанными в заброшенном доме.

Теперь прокуратура намерена выписать граждан через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU