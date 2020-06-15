В Воронежской области число заразившихся коронавирусом медиков достигло 803

15 Июнь 2020 2020-06-15T22:59:19+03:00

Только 28 из них получили страховые выплаты в связи с заболеванием при выполнении должностных обязанностей

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К 15 июня у 803 медработников в Воронежской области выявили новую коронавирусную инфекцию. При этом только 28 из них получили страховые выплаты в связи с заболеванием при выполнении должностных обязанностей. Об этом сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

По указу президента от 6 мая работающие с COVID-19 медики получили дополнительные страховые гарантии. Выплаты производятся в случаях смерти медработника, временной нетрудоспособности или инвалидности.

Медорганизация, которая установила COVID-19, направляет уведомление в Фонд социального страхования (ФСС) и непосредственному работодателю. Медорганизация, в которой работает сотрудник, должна в течении суток создать врачебную комиссию для расследования страхового случая.

- В состав врачебной комиссии входят по одному представителя от медучреждения работодателя, Фонда социального страхования и той медицинской организации, где было выявлено заболевание. Комиссия определяет, есть ли связь заболевания медработника с исполнением им трудовых обязанностей. По результатам заседания в ФСС направляется протокол заключения врачебной комиссии и справка, подтверждающая страховой случай. ФСС осуществляет выплату не позднее следующего дня со дня получения справки, - поясняет начальник отдела контроля качества и безопасности медицинской деятельности департамента здравоохранения Воронежской области Анна Норова.

Так, в случае временной нетрудоспособности единовременная выплата медику составляет 68 811 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU