В Воронеже из-за ночной репетиции парада Победы перекроют Плехановскую

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:57:46+03:00

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В ночь с 15 на 16 июня в Воронеже пройдет репетиция парада Победы, перенесенного из-за коронавируса с 9 мая на 24 июня.

Из-за тренировки военных 15 июня с 18.00 и до 5.00 утра 16 июня запретят парковку автомобилей на Плехановской - от Донбасской до Университетской площади. Улицу очищают для того, чтобы военные смогли оценить маршрут и необходимые параметры территории, где пройдет тяжелая техника.

А непосредственно ночью 16 июня с 3.00 до 5.00 закроют движение по Плехановской на том же участке - от улицы Донбасской до Университетской площади – непосредственно для тренировки военных. Специально выбрано время, когда трафик в городе минимальный. Тем не менее, водителям рекомендуется заранее выбирать пути объезда.

- Репетиция пройдет без использования военной техники - пешим порядком, - отметили в мэрии Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU