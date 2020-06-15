2020-06-15T12:16:00+03:00
Общество

Из-за коронавируса в Воронежской области отменили до конца года поверку счетчиков

Если какая-то УК или ресурсопоставляющая компания присылает извещения о поверке - это незаконно
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронежской области до 1 января 2021 года отменили обязательную поверку счетчиков для потребителей многоквартирных домов и собственных домов. Об этом сообщил региональный департамент ЖКХ и энергетики. Это касается всех бытовых приборов, даже не поверенных своевременно, в срок до 6 апреля 2020 года.

Жильцы по-прежнему должны отсылать показания таких счетчиков в организации и управляющие компании для расчета платы за потребленные коммунальные услуги. Неустойка (штраф, пени) не будут взыскиваться.

Принятая мера связана с минимизацией риска заражения населения коронавирусом. Мера закреплена в постановлениивительства РФ от 2.04.2020 г. №424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Если какая-то УК или ресурсопоставляющая компания присылает извещения о поверке - это незаконно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Воронежской области до 91 года добивалась звания ветерана Великой Отечественной войны
Начата приемка части помещений в новой инфекционной больнице в Воронеже
В Воронежской области самое низкое число заболеваний в ЦФО
Клиенты Сбербанка и все граждане РФ могут быстро и бесплатно проверить на мошенничество вызывающий подозрение номер телефона или веб-сайт
В Воронееже таксист перевел лже-пассажирам 52 тысячи рублей
Воронежским многодетным семьям из-за пандемии коронавируса продлили дополнительные выплаты
В Воронеже пять дней будут проверять исправность автобусов и нарушение их водителями ПДД
В Воронежской области к 15 июня еще 30 пациентов выздоровели после коронавируса
Из-за коронавируса в Воронежской области отменили до конца года поверку счетчиков
В Воронеже нашли уехавшего на самокате от бабушки четырёхлетнего малыша
В Воронеже «Хендэ Солярис» сбил 7-летнюю девочку
На неделе воронежцев ждут жаркие дни и прохладные ночи
В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Воронеже возобновили дезинфекцию остановок
Воронежцам расскажут об истории оркестра филармонии
Нашли воронежца, сбившего семью на переходе на 9 января
В Воронеже к 15 июня еще 220 воронежцев заразились коронавирусом
Где в Воронеже отключат воду с 15 по 29 июня
В Воронеже нашлась живой 12-летняя школьница
Воронежцам показывают летние пейзажи
В Воронежском заповеднике заметили редкого черного аиста
В Воронежской области снизился коэффициент распространения коронавирусной инфекции
В Воронеже отлынивающим от покоса травы УК грозят штрафом
К приезду воронежцев с дач коммунальщики усиленно продезинфицировали подъезды
На балконе воронежской многоэтажки загорелась пластиковая дверь
Воронежцы обсуждают коммунальные вопросы в формате конференц-связи
Количество воронежских жертв коронавируса достигло 22
Полицейские объявили в розыск водителя, сбившего в Воронеже семью с ребенком
Житель соседней области шантажировал воронежскую девушку выкранными с ее интернет-страницы фотографиями
Еще 33 жителя Воронежской области выздоровели от коронавируса