Из-за коронавируса в Воронежской области отменили до конца года поверку счетчиков

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:16:00+03:00

Если какая-то УК или ресурсопоставляющая компания присылает извещения о поверке - это незаконно

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В Воронежской области до 1 января 2021 года отменили обязательную поверку счетчиков для потребителей многоквартирных домов и собственных домов. Об этом сообщил региональный департамент ЖКХ и энергетики. Это касается всех бытовых приборов, даже не поверенных своевременно, в срок до 6 апреля 2020 года.

Жильцы по-прежнему должны отсылать показания таких счетчиков в организации и управляющие компании для расчета платы за потребленные коммунальные услуги. Неустойка (штраф, пени) не будут взыскиваться.

Принятая мера связана с минимизацией риска заражения населения коронавирусом. Мера закреплена в постановлениивительства РФ от 2.04.2020 г. №424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Если какая-то УК или ресурсопоставляющая компания присылает извещения о поверке - это незаконно.

ИСТОЧНИК KP.RU