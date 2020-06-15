В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Воронеже возобновили дезинфекцию остановок
Из-за осложнения обстановки с заболеваемостью коронавирусом в Воронеже возобновили обработку остановочных павильонов специальным дезинфицирующим средством на основе хлора, которое готовят на водоканале.
Остановки обрабатывают ежедневно в периоды наименьшего скопления пассажиров.
- На территории нашего района расположены 96 остановочных пунктов общественного транспорта, из них 53 оборудованы павильонами. Все они проходят санитарную обработку, - рассказали "Комсомолке" в управе Ленинского района.
Вместе с павильонами при помощи мини-техники обрабатывают тротуары, малые архитектурные формы и парковую мебель.
ИСТОЧНИК KP.RU