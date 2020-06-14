К приезду воронежцев с дач коммунальщики усиленно продезинфицировали подъезды

14 Июнь 2020 2020-06-14T17:09:40+03:00

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Длинные выходные, когда большинство горожан спасалось от жары на дачах и в пригороде, коммунальные службы использовали для усиленной дезинфекции против Covid-19, с использование более концентрированного раствора хлора.

- В связи с ростом числа заболевших коронавирусом в области, мы приняли решение не прерывать дезинфицирующие мероприятия и в выходные дни. Мы понимаем, что цифры растут из-за того, что люди просто устали от постоянных ограничений и уже не так щепетильно относятся к использованию средств защиты, однако, надеемся, если усилим свою работу, кому-то это напомнит, что выдыхать пока рано, - рассказал Александр Востриков, заместитель руководителя службы клининга ГК «ПИК-Комфорт» в Воронеже.

Обработку подъездов проводили с 8 утра до 17 часов вечера в течение трех дней. Силами 500 сотрудников в общей сложности продезинфицировали подъезды почти двух тысяч домов. «Хлорировали» дверные ручки подъездов, кнопки лифтов и домофонов, поручни, перила, кабины подъемников, почтовые ящики.

ИСТОЧНИК KP.RU