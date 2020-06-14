2020-06-14T17:09:40+03:00
Общество

К приезду воронежцев с дач коммунальщики усиленно продезинфицировали подъезды

От коронавируса обработали почти 2000 многоэтажек
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото предоставлено пресс-центром ЖКХфото предоставлено пресс-центром ЖКХ
Изменить размер текста:

Длинные выходные, когда большинство горожан спасалось от жары на дачах и в пригороде, коммунальные службы использовали для усиленной дезинфекции против Covid-19, с использование более концентрированного раствора хлора.

- В связи с ростом числа заболевших коронавирусом в области, мы приняли решение не прерывать дезинфицирующие мероприятия и в выходные дни. Мы понимаем, что цифры растут из-за того, что люди просто устали от постоянных ограничений и уже не так щепетильно относятся к использованию средств защиты, однако, надеемся, если усилим свою работу, кому-то это напомнит, что выдыхать пока рано, - рассказал Александр Востриков, заместитель руководителя службы клининга ГК «ПИК-Комфорт» в Воронеже.

Обработку подъездов проводили с 8 утра до 17 часов вечера в течение трех дней. Силами 500 сотрудников в общей сложности продезинфицировали подъезды почти двух тысяч домов. «Хлорировали» дверные ручки подъездов, кнопки лифтов и домофонов, поручни, перила, кабины подъемников, почтовые ящики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К приезду воронежцев с дач коммунальщики усиленно продезинфицировали подъезды
На балконе воронежской многоэтажки загорелась пластиковая дверь
Воронежцы обсуждают коммунальные вопросы в формате конференц-связи
Количество воронежских жертв коронавируса достигло 22
Полицейские объявили в розыск водителя, сбившего в Воронеже семью с ребенком
Житель соседней области шантажировал воронежскую девушку выкранными с ее интернет-страницы фотографиями
Еще 33 жителя Воронежской области выздоровели от коронавируса
На воронежской трассе «Хендай» протаранил «пятерку»
Коронавирусом на 14 июня заболели еще 219 жителей Воронежской области
Воронежский кинотеатр соскучился по зрителям
Воронежец может получить 10 лет за пакеты с марихуаной в гараже
В Воронеже Audi сбила семью с ребенком: водитель сбежал
В Воронеже задержали похитителя велосипедов
8 бригад восстанавливают электроэнергию в трех районах Воронежской области
Воронежские музеи и библиотеки показывают праздничные проекты ко Дню России
В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды жителей 25 домов
Утренний пожар на крыше бизнес-центра в Воронеже тушили 62 человека
Жительница Воронежа потеряла 48 тысяч после того, как "обезопасила" карту
В Воронеже еще девять человек вылечились от коронавируса
Воронежская область заняла пятое место по суточному приросту заболевших коронавирусом в России
В Воронеже показатели перехода ко второму этапу снятия ограничений далеки от нормы
В Воронеже Kia перевернулась на крышу
Филармония поздравляет земляков с Днем Воронежской области концертом
В Воронежской области Hyundai на встречке врезался в "семерку": один погибший
Под Воронежем мопед перевернулся в кювет
Число заразившихся коронавирусом воронежцев перевалило за 4200 к 13 июня
«РВК-Воронеж» формирует предложение по реконструкции Левобережных очистных сооружений