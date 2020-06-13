2020-06-13T19:08:21+03:00
Происшествия

В Воронеже задержали похитителя велосипедов

Уже доказали два факта краж, сейчас устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям
Ярослав ИВАНОВ
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В мае и июне в Воронеже сразу несколько владельцев велосипедов на улице Ворошилова лишились своих "железных коней". Из из подъездов многоквартирного дома угнали великов на сумму более 20 тысяч рублей.

Личность предполагаемого "угонщика" вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Подозреваемого задержали, в полиции 45-летний мужчина признался, что похищенные транспортные средства сдавал в ломбарды. При обыске полицейские изъяли у подозреваемого залоговые билеты из ломбарда.

- Уже доказали два факта краж велосипедов на территории Ленинского района, сейчас устанавливают причастность мужчины к аналогичным преступлениям в городе, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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