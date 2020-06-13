2020-06-13T17:41:51+03:00
Звезды

Воронежские музеи и библиотеки показывают праздничные проекты ко Дню России

Можно посмотреть выставки, посетить лекции, поучаствовать в викторинах
Ярослав ИВАНОВ
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Учреждения культуры Воронежской области подготовили ко Дню России новые праздничные программы. Посмотреть их можно на сайтах, страницах соцсетей, на информационном сайте «Воронежская область - культурный регион».

Воронежский литературный музей имени Никитина предлагает посмотреть на сайте музея видеопрограмму «Песенная Россия». Показывают документы и фотографии из архивов музея-квартиры Марии Мордасовой, в программе звучат любимые песни.

Художественный музей имени Крамского показывает проект «Коронационные жетоны XIX века. Видеоролик рассказывает о непременных атрибутах коронационных торжеств императоров и императриц Дома Романовых – памятных коронационных жетонах из нумизматической коллекции музея.

Острогожский музей приготовил видеорепортаж «Честь имею», посвященный наградам России и 155-летию со дня рождения геополитика, генерал- майора Снесарева.

В отделе музыкально-нотной литературы Воронежской библиотеки имени Никитина можно посмотреть виртуальную выставку «Молитва о России», где представлены духовные сочинения композиторов России. На страницах библиотеки в соцсети можно поучаствовать в онлайн-викторине «День России – славный праздник».

Воронежская областная детская библиотека показывает виртуальную выставку «Я. Мой дом. Моя Россия», онлайн-проект «Широка страна моя родная», тематический обзор книг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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