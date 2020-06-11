В Воронежской области стартуют съемки документального фильма о реке Дон

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:17:16+03:00

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Русское Океанографическое сообщество продолжает съемки документального фильма про реку Дон. Первую часть снимали в 2019 году - от истока до Воронежа.

Теперь документалисты будут работать в Воронежской области. С 15 июня начнут снимать в Лисках. За две недели съемочная группа пройдет более 500 километров – побывают в Дивногорье, Костомарово, Белогорье, Павловске, Верхнем Мамоне, Богучаре и других местах культурного и исторического наследия.

Фильм войдет в телепроект «Великие реки России», который объединяет циклы познавательных картин о культурном и историческом наследии, традициях и обычаях, современном экономическом и экологическом состоянии регионов, находящихся в бассейне крупнейших рек нашей страны. Проект рассказывает о ярких туристических объектах, интересных людях, увлекательных событиях и призывает беречь родную природу, любить и уважать историю своей земли.

ИСТОЧНИК KP.RU