2020-06-11T13:22:31+03:00
Происшествия

Уклонявшемуся от налогов воронежскому предпринимателю пришлось заплатить 20 млн

Уголовное дело после этого прекратили
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже закрыли уголовное дело против руководителя коммерческой организации, уклонявшегося от уплаты налогов в крупном размере.

За 2016 год директор фирмы, занимающейся упаковкой товаров, с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, провел несколько фиктивных договоров. Общая сумма неуплаченного НДС составила более 15 миллионов рублей.

В ходе следствия директор добровольно возместил ущерб с учетом пени - на сумму более 20 миллионов рублей.

- Поскольку ранее к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов мужчина не привлекался, по закону лицо, впервые совершившее преступление в налоговой сфере, освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней и штрафа. Поэтому уголовное дело в отношении подозреваемого было прекращено, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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