«Нет ни финансовых, ни человеческих ресурсов»: воронежские рестораторы добиваются льгот на летние веранды

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:00:38+03:00

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Рестораторы направили обращение к главе города Вадиму Кстенину, чтобы в этом году упростили процесс согласования летних веранд. В частности, бизнесмены добиваются отмены арендной платы за землю для летних площадок, которые включают не более 5 столов. Также рестораторы предлагают в этот раз не согласовывать эскизы таких площадок с управлением главного архитектора Воронежа.

- У малого бизнеса, представляющих общепит, сейчас нет ни финансовых, ни человеческих ресурсов, чтобы надлежащим образом оформить все документы, которые необходимы для открытия летних веранд. Ведь не секрет, что зачастую это превращается в непростой квест, который по силам лишь крупным и опытным игрокам рынка. Разумеется, при эксплуатации летних кафе мы обязуемся следовать всем указаниям Роспотребнадзора, - отметил один из участников обращения, ресторатор Николай Шалыгин.

В мэрии отметили, что упрощение процедуры будет проработано в кратчайшие сроки. Упрощен может быть и процесс согласования внешнего вида веранд, но полностью уйти от этого, скорее всего не удастся.

- Вопрос бесплатного или льготного размещения потребует отдельной проработки – с учетом особенностей и принадлежности каждого земельного участка, и там возможны объективные сложности, к этому стоит отнестись с пониманием, искать варианты решения вместе и в рамках межведомственного взаимодействия. Но в целом я поддерживаю увеличение количества удобных летних веранд, которые не будут мешать пешеходам, если при этом предприниматели не будут забывать об эстетике, - прокомментировал мэр Вадим Кстанени.

Хотя говорить о каком-либо открытии точек общественного питания даже в виде веранд рано: в регионе по-прежнему действуют ограничительные меры, а ко второму этапу снятия их мы никак не можем перейти.

ИСТОЧНИК KP.RU