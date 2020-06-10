2020-06-10T13:26:55+03:00
Общество

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции вдвое превышает норму в Воронежской области

Остаются вопросы и по свободному коечному фонду
Олег ИВАНОВ
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10 июня показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в Воронежской области, предстали следующим образом:

Коэффициент распространения инфекции вновь вырос, теперь до 1,79 (норма 0,8). Вчера он был - 1,53.

Впрочем, это не столь удивительно, учитывая, что за минувшие сутки заболевание официально подтверждено еще у 242 человек в регионе. Общее число людей, у которых обнаружилась инфекция в Воронежской области выросло до 3527.

Свободный коечный фонд для лечения Covid-19 составил 28,3% (норма 50%). Отметим, что в Воронежской области 10 июня еще 78 пациентов победили новый коронавирус.

И вновь нет проблем только по третьему показателю, по тестированию на 100 тысяч жителей: 164,4 (норма 90).

ИСТОЧНИК KP.RU

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