2020-06-10T10:39:56+03:00
Общество

Воронежцы рассказали, верят ли они в дружбу между начальником и подчиненным

Оказалось, что меньше всего в дружеские отношения такого рода верят в бухгалтерии, безопасности и юриспруденции
Олег ИВАНОВ
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Возможна ли дружба между коллегами? А между начальником и подчиненным? В это вопросе решила разобраться служба исследований компании HeadHunter.

Выяснилось, что 28% опрошенных соискателей Воронежской области не верят в то, что дружба между начальником и подчинённым имеет право на существование, 59% — напротив, считают, что это возможно.

- Интересно, что чем моложе соискатель, тем больше он убежден в том, что такая дружба возможна - среди респондентов в возрасте 18–24 лет доля ответивших положительно составила 72%. Большинство тех, кто поддерживает эту идею, оказалось среди начинающих специалистов (74%) и в автобизнесе (74%), а также в сфере искусства (70%) и информационных технологий (69%), - коментирует руководитель PR-службы макрорегиона Юг компании HeadHunter Алена Манохина. - Выше всего доля тех, кто не считает возможной дружбу между начальником и подчиненным в таких сферах, как «Бухгалтерия/Финансовый учет» (44%), «Безопасность» (34%) и «Юриспруденция» (39%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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