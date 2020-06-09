Воронежские санитарные врачи забраковали восемь пляжей

9 Июнь 2020 2020-06-09T20:20:28+03:00

На семи пляжах в Воронеже, около областного центра, а также на одном россошанском лучше только загорать. Фото: из архива «КП»

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Специалисты Роспотребнадзора забраковали восемь пляжей, большинство из которых находится в Воронеже.

Места отдыха у базы отдыха «Маяк» и в микрорайоне Боровое у реки Усманка перенасыщены бактериями – их содержание превышает норму в 48 раз. Такая же ситуация и с пляжем у санатория имени Горького. А в парке «Дельфин» на улице Остужева, 2 содержание отдельных бактерий зашкаливает в 240 раз по сравнению с нормой. Как впрочем, и на пляже с нового стадиона «Локомотив» в Железнодорожном районе, а также в парке «Алые паруса» в Левобережном.

Не все в порядке и в Россоши с рекой Черная Калитва в районе городского пляжа «Пески». Но там количество бактерий в воде превышено всего лишь в 2,6 раза. По сравнению с воронежскими пляжами это почти ничего, но и там купаться не рекомендуют.

ИСТОЧНИК KP.RU