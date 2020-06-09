2020-06-09T18:26:27+03:00
Общество

В Воронеж привезли первые три троллейбуса из Москвы

Пока неясно, на каких маршрутах они будут работать [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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В Воронеже прибыла первая партия московских троллейбусов.В Воронеже прибыла первая партия московских троллейбусов.Фото: предоставлено мэрией Воронежа.
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На улицах Воронежа 9 июня были замечены троллейбусы «Мосгортранса». Горожане подумали, что прибыли обещанные столичными властями 15 «рогатых» машин. Оказалось, так да не так.

Горожане заметили нездешние троллейбусы, перевозимые по улицам Воронежа. Фото: Игорь БУГАЕВ

Горожане заметили нездешние троллейбусы, перевозимые по улицам Воронежа.Фото: Игорь БУГАЕВ

Заместитель руководителя управления транспорта администрации Воронежа Максим Захаров рассказал, что пока доставили в столицу Черноземья только первые три троллейбуса. Поскольку машины долго не эксплуатировали, сначала специалистам «Воронежпассажиртранса» нужно будет их проверить. Пока определяют, на какие маршруты пустят эти подержанные, но еще вполне приличные троллейбусы. В дальнейшем их будут постепенно привозить в Воронеж теми же партиями – по три машины.

Так выглядит салон столичного троллейбуса. Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Так выглядит салон столичного троллейбуса.Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Всего троллейбусный парк столицы Черноземья планируют в течение трех лет обновить 40 машинами. Если 15 «рогатых» мэрия Москвы отдаст бесплатно, то на оставшиеся 25 минут придется изыскать деньги в местном бюджете, а, возможно, еще и в региональном.

Троллейбусы с начала эпидемии коронавируса в Воронеже долго стояли в депо, но с 1 июня часть их выехала на улицы. Пока на маршрутах №№ 7 и 11 работает 19 машин. Троллейбусы №№ 8 и 17 пока не запустили. Причина – не только в эпидемиологической ситуации, но и в перекрытии проспекта Революции и пока не законченной реконструкции моста на улице 9 Января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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