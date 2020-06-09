2020-06-09T12:53:50+03:00
Общество

Умер экс-директор Воронежского театра драмы

Игоря Чижмакова не стало на 77-м году жизни, сразу после своего дня рождения
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Игорь ЧижмаковИгорь ЧижмаковФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Печальные вести пришли из Воронежского театра драмы. 8 июня, через день после своего 76-летия, ушел из жизни экс-директор Кольцовского Игорь Чижмаков. Он скончался после продолжительной болезни.

Ушла целая эпоха.

Игорь Михайлович окончил политех и институт искусств. Пришел в старейший театр Воронежа техником-радистом в 1967 году. Потом стал артистом. За свою карьеру сыграл на сцене около 50 ролей, среди них Родик («Иркутская история» Алексея Арбузова), Леон («Мадам Бовари» Гюстава Флобера), Андрей («Самая счастливая» Эдуарда Володарского), Николай II («Диктатура совести» Михаила Шатрова).

С октября 1979 года Чижмакова назначили заместителем директора театра. А с 1984 года Игорь Михайлович возглавил театр. И служил в должности директора 33 года - по 2017-й год.

Игорь Чижмаков награжден театральной премией "Итоги сезона" в номинации "Честь и достоинство", почетным знаком "Благодарность от земли Воронежской", медалью «За труды во благо земли Воронежской», памятным знаком за вклад в строительство Кафедрального Воронежского собора.

Похороны Игоря Чижмакова пройдут 11 июня на Коминтерновском кладбище Воронежа. О времени администрация театра сообщит в ближайшее время.

Светлая память...

ИСТОЧНИК KP.RU

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