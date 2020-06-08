В мэрии Воронежа рассматривают возможность сделать проспект Революции пешеходной улицей

8 Июнь 2020 2020-06-08T21:50:19+03:00

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До 23:59 20 июня будет закрыто движение по участку проспекта Революции. Речь идет об отрезке от улицы Степана Разина до улицы Карла Маркса. Вначале пройдут работы по ремонту тепловых сетей, следом заменят дорожное покрытия и бортовой камень.

Пока автолюбители считают дни до открытия одной из главных улиц Воронежа, многие горожане заметили, что проспект Революции мог бы хотя бы на время стать пешеходным. Например, тот же участок можно было бы перекрывать по вечерам в выходные дни. Отреагировали на эти заявления и в мэрии.

- Когда мы разрабатывали концепцию праздничного иллюминационного оформления города, когда только задумывали будущую реконструкцию пешеходной части проспекта Революции, я рассматривал возможность сделать его пешеходной улицей по выходным и праздникам, когда трафик минимальный, и от этой идеи я не отказался. Потому что город - для людей, а не для машин, - прокомментировал инициативу мэр Воронежа Вадим Кстенин.

По словам мэра, приведение проспекта в должный вид – один из приоритетов на 2021 год. Однако ситуацию нужно будет детально изучать, так как полноценных альтернатив такой транспортной артерии в Воронеже нет. И, например, зимой даже на время делать проспект пешеходным затруднительно. Окончательное решение должны принять после реконструкции, то есть примерно через год.

Тем временем воронежские власти объявили конкурс на проект благоустройства пешеходной части проспекта Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU