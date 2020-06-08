В Воронежской области пока родители жарили шашлыки, пропала 3-летняя девочка

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:09:34+03:00

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Вечером 7 июня в Борисоглебске местные жители решили пожарить шашлыки во дворе своего дома. Пока родители следили за тем, как разгорается огонь и маринуется мясо, их трехлетняя дочь нашла собственное увлечение и, не дождавшись ужина, отправилась исследовать мир.

Когда мать и отец поняли, что не знают, где их ребенок, тут же стали кричать, звать дочь и искать ее по округе. Родители быстро осознали, что собственными силами могут и не справиться, поэтому обратились в дежурную часть полиции.

Сотрудники вневедомственной охраны уточнили приметы потерявшейся девочки и приступили к розыску малолетнего ребенка. Поиск осложнялся не только тем, что постепенно темнело, но и тем, что место пропажи находится вблизи с федеральной трассой.

Благо, в течение всего 20 минут старший прапорщик полиции Анатолий Илларионов и старший сержант Сергей Качегин обнаружили ребенка. Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Воронежской области, девочка играла на пустыре за кирпичным гаражом.

Ребенка передали родителям, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU