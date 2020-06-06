Тренерский штаб воронежского «Факела» продлил контракт с молодым защитником

6 Июнь 2020 2020-06-06T20:36:07+03:00

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Тренерский штаб воронежского «Факела» и руководство футбольного клуба приняли решение продлить трудовые отношения с Алексеем Соловьевым. Об этом стало известно 5 июня. 24-летний защитник заключил новый контракт с «Факелом», и будет защищать цвета нашей команды в следующем футбольном сезоне.

Тем временем футболисты «Факела» несмотря на возрастающие в области темпы заражения коронавирусом потихоньку начали готовиться к новому сезону. Старожилы команды и пять из шести новичков прошли тесты на коронавирус.

Ранее прошло заседание исполкома РФС. Его проводили в режиме видеоконференции из-за пандемии коронавируса. 15 мая дали «зеленый свет» на еще один сезон воронежского «Факела» в ФНЛ.

А молодежную команду «Факел-М» могут заявить для участия в следующем первенстве Профессиональной футбольной лиги.

ИСТОЧНИК KP.RU