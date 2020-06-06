В Воронеже сократился средний размер микрозайма

6 Июнь 2020 2020-06-06T19:45:14+03:00

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По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2020 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тысяч рублей) в Воронежской области снизился на 4%. Если в марте он ровнялся 8 290 рублям, то в апреле - 7 961.

- Падение» выдачи микрозаймов в апреле по сравнению с мартом оказалось не столь «глубоким», как в сегментах потребительских кредитов и кредитных карт, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Однако, это тоже серьезное сокращение и на восстановление рынку PDL-займов потребуется некоторое время. При этом, на наш взгляд, снижение среднего чека микрозайма во многом обусловлено тем, что граждане стараются сокращать долговую нагрузку в условиях экономической неопределенности. Иными словами, сейчас граждане стараются ограничивать потребление и более осторожно относиться к принятию не себя новых долговых обязательств. Тем более таких краткосрочных и «дорогих», какими являются микрозаймы.

Ранее мы сообщали, что из-за пандемии коронавируса выдачи кредитных карт в Воронеже сократились на 65%.

В то же время в Воронежской области за месяц пандемии спрос на автокредиты упал на 81%.

А несколько тысяч воронежцев из-за проблем с займами обратились за кредитными каникулами.

ИСТОЧНИК KP.RU