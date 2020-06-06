2020-06-06T18:42:06+03:00
Происшествия

Пойманный в Воронеже на взятке замначальника отдела транспортной полиции обещал «отмазать» от уголовной ответственности приятельницу

Теперь он сам проходит по ч. 3 ст. 290 УК РФ
Олег ИВАНОВ
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В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресеченияВ ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресеченияФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника следственного отдела Юго-Восточного линейного управления МВД России на транспорте. Его подозревают в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«КП-Воронеж» рассказывала, что крупного чина транспортной полиции задержали в одном из скверов сотрудники ФСБ после получения им 60 тысяч рублей.

Выяснилось, что с 21 мая по 3 июня замначальника встречался и созванивался со своей приятельницей - она сейчас проходит в качестве свидетеля. Мужчина предложил ей за вознаграждение решить ее вопрос, женщине нужно было, чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности по другому делу.

Следствие продолжает собирать доказательства, в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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