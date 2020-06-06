На автовокзале в Воронежской области воровка обчистила сумку рассеянной женщины

6 Июнь 2020 2020-06-06T18:01:03+03:00

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На автовокзале в селе Воробьевка 51-летняя местная жительницы ждала свой автобус. Но в здании плохо «ловил» телефон, поэтому она, чтобы поговорить, постоянно выходила из зала ожидания на улицу. При этом пассажирка легкомысленно оставила свою сумку на подоконнике.

Около 13.30 из этой сумки пропал кошелек, вернее, его забрала другая 54-летняя пассажирка. Женщина хоть раньше в криминале и не была замешано, но провернула все так быстро, что поначалу ее воровство никто и не заметил. Сама же преступница села в автобус и уехала домой.

Уже дома воровка пересчитала «добычу» - 5 150 рублей. Кошеле она выкидывать тоже не стала, но спрятала его в сарае у своего дома.

По записям с камер видеонаблюдения полицейские выследили преступницу. Женщина в отделе полиции сразу же во всем призналась. Теперь ей предстоит ответить за кражу - а это до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU