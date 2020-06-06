2020-06-06T18:01:03+03:00
Происшествия

На автовокзале в Воронежской области воровка обчистила сумку рассеянной женщины

По записям с камер видеонаблюдения полицейские выследили преступницу
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На автовокзале в селе Воробьевка 51-летняя местная жительницы ждала свой автобус. Но в здании плохо «ловил» телефон, поэтому она, чтобы поговорить, постоянно выходила из зала ожидания на улицу. При этом пассажирка легкомысленно оставила свою сумку на подоконнике.

Около 13.30 из этой сумки пропал кошелек, вернее, его забрала другая 54-летняя пассажирка. Женщина хоть раньше в криминале и не была замешано, но провернула все так быстро, что поначалу ее воровство никто и не заметил. Сама же преступница села в автобус и уехала домой.

Уже дома воровка пересчитала «добычу» - 5 150 рублей. Кошеле она выкидывать тоже не стала, но спрятала его в сарае у своего дома.

По записям с камер видеонаблюдения полицейские выследили преступницу. Женщина в отделе полиции сразу же во всем призналась. Теперь ей предстоит ответить за кражу - а это до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тренерский штаб воронежского «Факела» продлил контракт с молодым защитником
В Воронеже сократился средний размер микрозайма
Пойманный в Воронеже на взятке замначальника отдела транспортной полиции обещал «отмазать» от уголовной ответственности приятельницу
На автовокзале в Воронежской области воровка обчистила сумку рассеянной женщины
Воронежцев зовут присоединиться к всероссийской донорской акции
Коэффициент распространения коронавируса в Воронежской области продолжает держаться выше нормы
В Воронеже практически неделю разыскивают пропавшего мужчину
В Воронеже инспекторы устроили рейд на «гонщиков» с ревущими автомобилями
Прокуратура проверит стимулирующие выплаты в Воронежской инфекционной больнице
Под окнами воронежской многоэтажки обнаружили тело 17-летнего парня
Воронежцев приглашают на online-премьеру спектакля «Свободные бабочки» от «Театра равных»
К середине июня в Воронежской области развернут 800 дополнительных коек для борьбы с коронавирусом
В Воронежской области во время обгона «Камаз» протаранил «ЗИЛ»
В Воронежской области 6 июня выписали еще 64 человека, переболевших коронавирусом
На перекрестке в центре Воронежа столкнулись «Тойота Камри» и «Ауди 80»
Участковый из Воронежа занялся бизнесом и попался на взятке
На душе скребут кошки: единственное котокафе Воронежа оказалось на грани выживания из-за коронавируса
В Воронежской области 6 июня подтвердили заражение коронавирусом еще у 106 человек
В Воронежской области скончался 19-й пациент с подтвержденным коронавирусом
В Воронеже задержали похитителя автомобильных видеорегистраторов
В Воронеже на 12 дней закроют проезд между кварталами
Мэрия приглашает общественников к реконструкции главной улицы Воронежа
На 12 улицах Воронежа с 6 по 8 июня пройдут дорожные работы
На вечер пятницы коронавирус победили еще 29 воронежцев
На окраине Воронежа лесники жгут костры
Новый асфальт во дворе ЖК – причина отсутствия кипятка у сотен воронежцев
В Воронеже юная родственница опустошила банковскую карту пенсионерки
Сбербанк увеличивает сумму и срок кредита по военной ипотеке
Адвокат экс-ректора воронежского опорного университета: «Сергею Колодяжному стало так плохо, что он не мог встать с кровати»