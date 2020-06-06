2020-06-06T15:34:12+03:00
Общество

В Воронеже практически неделю разыскивают пропавшего мужчину

Родные и близкие не знают, где он может находиться
Олег ИВАНОВ
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Присмотритесь, быть может, вы видели этого мужчину в Воронеже?Присмотритесь, быть может, вы видели этого мужчину в Воронеже?
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» просят воронежцев помочь в поиске 31-летнего Романа Есина. Мужчина с 1 июня не появлялся дома и не связывался с родными или близкими. Последний раз его видели в Воронеже в районе улицы Арбатская.

Рост романа Есина - 175 сантиметров, у него среднее телосложение. В день исчезновения он был одет в темные джинсы и черную ветровку.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем мужчине, позвоните по номеру 8(960)131-97-08, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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