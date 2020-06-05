На окраине Воронежа лесники жгут костры

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:48:14+03:00

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Жители Железнодорожного района в эти дни заметили несколько костров в лесах у больницы «Электроника», на улице Минская, и в поселке Сомово. И это при том, что в регионе действует установленный губернатором особый противопожарный режим, запрещающий разведение огня в лесах!

Но в управлении лесного хозяйства области воронежцев предостерегли от звонков в пожарную службу. Оказывается, это плановое уничтожение сухих деревьев.

- Обычно срубленные в ходе санитарно-оздоровительных мероприятий неликвидные стволы, ветви и сучья складывают в кучи и валы, а осенью, после окончания пожароопасного периода, сжигают, - пояснили в управлении. - Но снижение класса пожарной опасности, вызванное продолжительными осадками, сделало возможным полностью завершить работы уже сейчас.

Сжигание древесных остатков, которые образуются при проведении санитарных мероприятий, – это единственный экономически целесообразный способ их утилизации. Долго хранить такие кучи сухого дерева в лесах очень опасно. И не только с точки зрения угрозы возгорания. Порубочные остатки - очаги вредителей и грибных болезней, которые переносятся на соседние участки леса.

ИСТОЧНИК KP.RU