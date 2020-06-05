Суд вернул в полицию дело воронежского фельдшера о "коронавирусном фейке"

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:17:27+03:00

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Мировой суд Коминтерновского района вернул в новоусманскую полицию дело в отношении фельдшера местной станции скорой помощи Александра Косякина. Напомним, его сообщение в соцсети о том, что медики выезжают на вызовы к температурящим больным без необходимых средств индивидуальной защиты, посчитали фейком.

Как рассказал «Комсомолке» адвокат обвиняемого Илья Сиволдаев, судья в своем решении апеллировала к тому, что в представленных полицией документах нет доказательств вины, а в протоколе указано недостаточно сведений. В частности, не уточняется, в чем именно состоит угроза массового нарушения общественного порядка и безопасности от распространенной Косякиным информации.

Илья Сиволдаев также отметил, что именно эти доводы он приводит в обоснование того, что административное производство в отношении Александра Косякина необходимо прекратить.

Напомним, скандал вокруг скорой помощи Новоусманской районой больницы возник в конце апреля. Размещенное на личной странице в соцсети сообщение Александра Косякина об отсутствии необходимых средств индивидуальной защиты вызвало огромный общественный резонанс и стало основанием для составления в отношении фельдшера административного протокола о фейке.

Позже мужчина разместил в соцсети и видеообращение своего коллеги Шулепова, заболевшего коронавирусом, но, якобы, не снятого с дежурства. Буквально через несколько дней мужчина официально выступил с опровержением, отказавшись от своих слов. Его госпитализировали для лечения коронавируса, но перед самой выпиской при странных обстоятельствах Шулепов выпал из окна больницы, получив при этом тяжелую травму головы.

ИСТОЧНИК KP.RU