2020-06-04T20:04:17+03:00
Общество

В Воронежской области растет заболеваемость коронавирусом среди пенсионеров

Выяснилось, что около 70% заболевших пожилых людей пользовались общественным транспортом
Олег ИВАНОВ
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С 24 мая в Воронежской области наблюдается отрицательная динамика по двум из трех основных показателей, определяющих возможность второго этапа снятия ограничений.

Ситуация осложняется тем, что растет уровень заболеваемости среди граждан пенсионного возраста. Об этом 4 июня сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев.

Если неделю назад число пенсионеров среди всех заразившихся равнялось 7,3%, то сейчас это уже - 24,4%. Выяснилось, что около 70% заболевших пенсионеров пользовались общественным транспортом для поездки на дачи, ярмарки и магазины, расположенные вне шаговой доступности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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