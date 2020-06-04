2020-06-04T17:39:42+03:00
Общество

Из Воронежа организовали вывозной рейс для граждан Армении

В наш город прилетит пустой Boeing 737-500 и заберет заранее зарегистрировавшихся пассажиров
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Прибытие в Ереван ожидается в 19:20 по местному времениПрибытие в Ереван ожидается в 19:20 по местному времениФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

4 июня вернуться из Воронежа в Ереван смогут граждане Армении, которые остались в нашем городе из-за пандемии коронавируса. Как сообщили в пресс-службе воронежского аэропорта, перелет осуществляет самолет авиакомпании «Армения» - Boeing 737-500. При этом в наш город он прилетит пустым и заберет тех пассажиров, что заранее на него зарегистрировались.

В Комитете гражданской авиации Армении также сообщили, что 4 июня вылет из Еревана произошел в 14:00, а прибытие из Воронежа в Ереван ожидается в 19:20 по местному времени. Прибывших пассажиров будут сопровождать в места самоизоляции, то есть по заранее указанным им адресам.

23 мая в Воронеж прилетал спецрейс из Еревана, организованный для наших соотечественников, которым ранее не удалось выехать из столицы Армении из-за коронавируса. В итоге он был представлен жителями 18 регионов России: часть из них, 21 человека, отвезли в обсерватор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Воронежем водитель «Газели» влетел в ограждение и легковушку: пострадали две женщины
В Воронежской области для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2155 коек
В Воронеже мастер решил, что его работу недооценивают и украл деньги у старушки
Стало известно, когда воронежский «Факел» начнет подготовку к новому сезону
Скорректирована схема одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Воронежской областной Думы
Из Воронежа организовали вывозной рейс для граждан Армении
Под Воронежем частники закрыли проход к единственному пляжу озера
В центре Воронежа во время ремонта обнажилась булыжная мостовая XIX века
Как под гипнозом: девушка из Воронежа взяла кредит и перевела все деньги мошенникам
Фирму в Воронежской области оштрафовали на 240 тысяч рублей за нарушение закона о коррупции
В Воронеже завершилась консервация Ротонды
С 4 по 5 июня в Воронеже будут ремонтировать 12 улиц
В Воронеже для лечение пациентов с коронавирусом привлекли ординаторов и студентов ВГМУ
Коронавирус добрался до администрации Семилук
Сотрудник воронежской управы заболел коронавирусом
В Воронеже будут судить охранника, искалечившего посетителя ночного клуба
Жительница Воронежской области, воровавшая продукты, пыталась дать следователю 1000 рублей, чтобы не заводили дело