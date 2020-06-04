Из Воронежа организовали вывозной рейс для граждан Армении

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:39:42+03:00

Изменить размер текста: A A

4 июня вернуться из Воронежа в Ереван смогут граждане Армении, которые остались в нашем городе из-за пандемии коронавируса. Как сообщили в пресс-службе воронежского аэропорта, перелет осуществляет самолет авиакомпании «Армения» - Boeing 737-500. При этом в наш город он прилетит пустым и заберет тех пассажиров, что заранее на него зарегистрировались.

В Комитете гражданской авиации Армении также сообщили, что 4 июня вылет из Еревана произошел в 14:00, а прибытие из Воронежа в Ереван ожидается в 19:20 по местному времени. Прибывших пассажиров будут сопровождать в места самоизоляции, то есть по заранее указанным им адресам.

23 мая в Воронеж прилетал спецрейс из Еревана, организованный для наших соотечественников, которым ранее не удалось выехать из столицы Армении из-за коронавируса. В итоге он был представлен жителями 18 регионов России: часть из них, 21 человека, отвезли в обсерватор.

ИСТОЧНИК KP.RU