В центре Воронежа во время ремонта обнажилась булыжная мостовая XIX века

4 Июнь 2020 2020-06-04T16:55:44+03:00

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Во время ремонта, сопровождавшегося снятием слоя асфальта на проспекте Революции, обнажилась старинная булыжная мостовая. Об этом сообщила краевед Ольга Рудева:

- Этой мостовой, предположительно, не меньше 200 лет. Класть брусчатку начали у нас еще в XVIII веке, когда губернатором был известный государственный деятель Василий Чертков. Но особенно активно стали мостить улицы уже в начале XIX века. И, конечно, Большая Дворянская (старое название проспекта Революции) была одной из первых. Примерно то же самое покрытие в то время было на нынешних улицах Фридриха Энгельса, Театральной и Плехановской.

В соцсетях развернулась дискуссия на тему, а не сохранить ли эту брусчатку или вообще снова вымостить ею проспект Революции. Несостоятельность таких прожектов логично обосновали в управлении информации мэрии Воронежа:

- Если просто срезать асфальт и попытаться частично сохранить обнажившиеся участки, то уровень проезжей части будет ниже на 20 сантиметров. Тогда придется переустраивать абсолютно всю «ливневку», иначе проспект Революции утонет после любого дождя, потому что воду будет невозможно отвести. Придется понижать и уровень тротуаров, потому что перепад высот будет слишком большой, что особенно плохо для больных людей и инвалидов. К тому же в этом случае обнажится условно 20 сантиметров скрытых сейчас цоколей всех без исключения зданий. Думаем, что собственникам зданий это точно не нужно.

И добавили:

- Обустройство некоторых участков из булыжника прямо на проезжей части тоже нельзя сделать. Не те скорости сейчас – изменение покрытия обязательно отразится на безопасности движения. Да и просто извлечь брусчатку «для истории» не получится – возможны серьезные просадки грунта. Делать булыжную мостовую на всем протяжении проспекта – и вовсе утопия. Во-первых старинных материалов не хватит, где брать похожие на них? К тому же укладывать такую мостовую пришлось бы вручную – на это ушли бы миллиарды рублей и годы работы.

В то же время в городской администрации пообещали:

- Там, где можно сохранить открывшуюся брусчатку, это сделают. Например, на Помяловском спуске: там это технически возможно.

Напомним, ремонт проспекта Революции продлится до 23.59 20 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU