В Воронеже завершилась консервация Ротонды

4 Июнь 2020 2020-06-04T16:20:11+03:00

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Работы по консервации воронежской Ротонды завершили, как и планировали в год 75-летия Победы. О том, что все элементы конструкции закреплены и покрыты специальным составом 4 июня сообщил депутат Госдумы Евгений Ревенко. По его словам, близлежащая территория также будет облагорожена. Как только позволит эпидемиологическая обстановка, будет организовано торжественное открытие объекта.

- Это уникальный памятник времен Великой Отечественной войны и живой свидетель страшных боев за Воронеж. На ней следы тои самой войны. Низкий поклон всем, кто занимался консервацией этого памятника, всем, кто был неравнодушен, кто собирал средства, кто работал. Спасение Ротонды от дальнейших разрушении , без преувеличения, стало народным проектом, - написал Евгений Ревенко.

Ранее стало известно, что подрядчик «Фирма «ВиС» обязался выполнить всю работу за 17,57 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU