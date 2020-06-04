2020-06-04T17:13:31+03:00
Общество

В Воронеже для лечение пациентов с коронавирусом привлекли ординаторов и студентов ВГМУ

Все они прошли необходимую подготовку
Олег ИВАНОВ
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6403 медработников участвуют в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией в Воронежской области. Из них в стационарах с COVID-19 борются 1624 человека, в поликлиниках – 2036, в скорой помощи- 2688.

Дополнительно создан резерв из 59 узких специалистов городских медорганизаций, согласившихся на работу в ковидных стационарах.

Также к работе с больными коронавирусом привлечены студенты ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 195 ординаторов второго года обучения были трудоустроены на должности врачей-стажеров - теперь они помогают больным с COVID-19.

43 студента лечебного и педиатрического факультетов уже работают в стационарах с COVID-19 в должностях среднего и младшего медперсонала. Также, дали свое согласие и находятся в резерве 37 сотрудников ВГМУ, 7 приступили к работе.

Для усиления медпомощи населению на амбулаторно-поликлиническом уровне привлечен 141 ординатор второго года обучения ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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