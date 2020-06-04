Сотрудник воронежской управы заболел коронавирусом

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:41:47+03:00

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У одного из сотрудников управы Ленинского района тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом «Комосомолке» рассказали в управе.

Несколько дней назад чиновник почувствовал симптомы простуды и на всякий случай сдал анализ на наличие вируса. После того, как болезнь подтвердилась, трех сотрудников управы, которые работают в одном кабинете с заболевшим, отправили на домашний карантин. Они также сдали анализы, но их результаты еще не известны.

Как рассказали в управе, контактные чувствуют себя хорошо, симптомы болезни в течение трех дней изоляции у них не проявились. Сам заболевший чиновник также лечится дома, его состояние удовлетворительное.

- На работе управы этот случай никак не отразился, - отметили в управе Ленинского района. – С первого дня введения ограничительных мер осуществляется ежедневный контроль состояния здоровья сотрудников. Перед началом работы измеряется температура, все посещения соседних кабинетов осуществляются только в масках.

ИСТОЧНИК KP.RU