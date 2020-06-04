2020-06-04T12:55:02+03:00
Общество

В Воронежской области благодаря ЭКО в 2020 году родилось уже 154 ребенка

Это на 37 больше, чем за аналогичный период 2019-го
Олег ИВАНОВ
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Всего же за 4 месяца 2020 года в Воронежской области родилось 6002 ребенкаВсего же за 4 месяца 2020 года в Воронежской области родилось 6002 ребенкаФото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.
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За 4 месяца 2020 года в Воронежской области провели 360 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет средств ОМС. Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Да, общее количество на 30 меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. С другой стороны в результате ЭКО в области уже родились 154 ребенка, а это на 37 больше, чем за аналогичный период 2019-го. Всего же в 2020 году запланировано провести 750 циклов.

- Право на бесплатное проведение ЭКО женщина может получить при подтвержденном диагнозе «бесплодие». Паре, столкнувшейся с проблемами зачатия, необходимо выявить причины бесплодия и пройти лечение. Врачи отмечают, что сегодня мужское бесплодие встречается практически так же часто, как и женское, поэтому важно, чтобы обследование прошли оба партнера. Женщине необходимо обратиться к акушеру-гинекологу, а мужчине – к урологу-андрологу. При неэффективности лечения в течение года паре показано проведение ЭКО, - сообщают в облздраве.

Всего же за 4 месяца 2020 года в Воронежской области родилось 6002 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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