В Воронеже ищут подрядчика на проект реконструкции пешеходной части проспекта Революции

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:39:34+03:00

Заявки можно подать до 25 июня

Изменить размер текста: A A

Воронежские власти объявили конкурс на проект благоустройства пешеходной части проспекта Революции. Согласно контракту, опубликованному на портале госзакупок, необходимо положить новое покрытие тротуаров, сделать велодорожки, ливневую канализацию. Разместить скамейки, урны, информационные тумбы, остановки, приствольные решетки, дорожные ограждения, озеленение. На проспекте установят видеонаблюдение «Безопасный город» и подключат городское радио. Проект необходимо сдать к 25 ноября.

Начальная стоимость работ (в ходе торгов ее рассчитывают снизить) - 4,95 млн рублей. Заявки на конкурс можно подать до 25 июня.

Напомним, в данный момент идет реконструкция проезжей части проспекта Революции. В апреле демонтировали фонарные столбы, сейчас приступили к замене дорожного покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU