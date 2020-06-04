Главу администрации Семилукского района Воронежской области переизбрали на новый срок

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:02:23+03:00

Если не произойдет ничего экстраординарного, Геннадий Швырков останется на этом посту до сентября 2023 года

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В Совете народных депутатов Семилукского района 4 июня переизбрали на новый срок нынешнего главу районной администрации Геннадия Швыркова. За его кандидатуру подали голоса 20 местных слуг народа. Лишь один был против. Этот депутат предпочел проголосовать за другого кандидата – Руслана Мухина, ранее бывшего вице-мэром Семилук, в 2019 году занявшего должность заместителя главы Девицкого сельского поселения, а ныне, судя по данным открытых источников, числящегося там главным инспектором. Еще пятерых местных слуг народа на заседании не было. Геннадий Швырков останется на посту главы, как минимум, до сентября 2023 года - на срок полномочий нынешнего состава Совета народных депутатов.

Очевидно, что большинство депутатов не стали спорить с мнением губернатора Александра Гусева, ранее поддержавшего стремление нынешнего главы района пойти на новый срок.

Напомним, Геннадий Швырков родился 24 ноября 1971 года в поселке городского типа Добринка Липецкой области. В 1994 году закончил ВГУ по специальности «юрист». Начал работать в 1993 году в Фонде имущества Липецкой области главным специалистом юридического отдела, затем трудился на нескольких липецких предприятиях. В 2011 году – заместитель председателя комитета по управлению государственным имуществом Новгородской области. В 2012-13 гг. работал заместителем генерального директора ОАО «Авва-Транс-Групп». С 2013 по начало 2014 года – заместитель директора по общим вопросам государственного бюджетного учреждения города Москвы «Автомобильные дороги Южного федерального округа». С июля 2014 года - первый заместитель руководителя по ЖКХ, экономике и предпринимательству управы Ленинского района Воронежа. С декабря 2014 года – и.о. управы Ленинского района, в 2015 году стал главой управы. В 2016-2017 годах был директором департамента дорожного хозяйства, заместителем министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области. С января 2018 года – глава администрации Семилукского района.

ИСТОЧНИК KP.RU