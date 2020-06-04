Воронежец заработал на прописке мигрантов 114 тысяч рублей

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:15:01+03:00

Теперь отправится в колонию на год с небольшим

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На год с небольшим в колонию отправится год назад освободившийся из мест заключения воронежец. 28-летний рецидивист, сидевший за кражу, выйдя на свободу, занялся фиктивной пропиской иностранцев.

С июля по октябрь 2019 года мужчина на основании заведомо ложных сведений зарегистрировал у себя фиктивно 114 мигрантов из Армении, Грузии, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Ирака и Китая. С каждого брал по тысяче рублей за услуги.

Воронежцу предстоит отправится в колонию - теперь на год и два месяца, сообщили в прокуратуре Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU