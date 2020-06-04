В Воронеже изменили маршрут одного из автобусов

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:55:55+03:00

Его продлили по просьбам горожан, часто им пользующихся

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Внесли изменения в схему движения автобусного маршрута № 52ав. Ранее начальной остановкой был «Железнодорожный вокзал № 1», а конечной – улица Землячки. Теперь маршрут продлили до «Квартала Заячья Поляна». Сделали это по просьбам местных жителей, сообщают в управлении информации мэрии Воронежа.

Из тех же соображений на маршрут стали выпускать на четыре автобуса малого класса больше, чем раньше. Впрочем, такую меру предусматривал и новый контракт, заключенный с перевозчиком.

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ИСТОЧНИК KP.RU