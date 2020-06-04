2020-06-04T00:08:18+03:00
Общество

Первая научная анти-конференция Science Barcamp соберет воронежцев в Сети

Воронеж станет четвертым городом, где пройдет уникальное мероприятие
Виктория НЕНАШЕВА
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Первая научная анти-конференция Science Barcamp пройдет в Воронеже с 5 по 7 июня. Из-за сложившейся ситуации с коронавирусом она состоится в онлайн-формате. Для участия приглашают ученых и городских активистов региона. Узнать подробности мероприятия можно на сайте. Мероприятие бесплатное, но количество участников ограничено. Самых активных пригласят на Всероссийский Science Barcamp в Тулу этой осенью.

В формате баркемпа нет деления на спикеров и слушателей, нет заранее согласованных тем и расписания, а участником может стать любой желающий, прошедший отбор. Воронеж станет четвертым городом, где в этом году пройдет анти-конференция.

Важной частью Science Barcamp является смыслотон - мероприятие, в рамках которого команды, сформированные на самом баркемпе с помощью художников смогут создать рисованный озвученный ролик по теме, которую сами выберут.

- Баркемп удивителен тем, что ты никогда не знаешь, чем он закончится. Это уникальное мероприятие, создаваемое самими участниками. И результат зависит только от «качества» аудитории. Именно поэтому мы приглашаем совсем разных людей: и ученых, и активных жителей нашего города, которые готовы совместными усилиями менять мир вокруг себя! Опыт уже проведенных мероприятий подтвердил, что у активистов и ученых есть общая повестка. А значит и есть возможность создавать новые полезные проекты, - рассказал главный организатор Science Barcamp в Воронеже Дмитрий Коюда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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