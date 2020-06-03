В Воронеже бывшего гаишника отправили в колонию за смертельное ДТП

3 Июнь 2020 2020-06-03T21:32:38+03:00

Он сбил 28-летнего пешехода, который потом умер в больнице

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Суд вынес решение по уголовному делу 23-летнего бывшего инспектора ГИБДД. Мужчину признали виновным по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Сотрудникам Следственного комитета удалось доказать, что 19 сентября 2019 года этот полицейский, ехавший на «БМВ-318И» по улице Ворошилова, превысил разрешенную скорость. В результате машину вынесло на островок тротуара в центре перекрестка с улицей Космонавтов с круговым движением – прямо на стоявшего там 28-летнего мужчину. Пешеход получил тяжелые травмы, от которых умер в больнице.

Водитель, вскоре после смертельной аварии уволенный из полиции, признал свою вину. Его приговорили к двум годам колонии-поселения. На три года мужчину лишили водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU