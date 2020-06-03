2020-06-03T21:32:38+03:00
Происшествия

В Воронеже бывшего гаишника отправили в колонию за смертельное ДТП

Он сбил 28-летнего пешехода, который потом умер в больнице
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд вынес решение по уголовному делу 23-летнего бывшего инспектора ГИБДД. Мужчину признали виновным по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Сотрудникам Следственного комитета удалось доказать, что 19 сентября 2019 года этот полицейский, ехавший на «БМВ-318И» по улице Ворошилова, превысил разрешенную скорость. В результате машину вынесло на островок тротуара в центре перекрестка с улицей Космонавтов с круговым движением – прямо на стоявшего там 28-летнего мужчину. Пешеход получил тяжелые травмы, от которых умер в больнице.

Водитель, вскоре после смертельной аварии уволенный из полиции, признал свою вину. Его приговорили к двум годам колонии-поселения. На три года мужчину лишили водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первая научная анти-конференция Science Barcamp соберет воронежцев в Сети
В Воронеже прокуратура нашла виноватых в обрушении балкона на улице 9 Января
В Воронеже бывшего гаишника отправили в колонию за смертельное ДТП
В центре Воронежа продолжает рушиться отреставрированная за 190 миллионов Площадь Победы
В Воронеже 70-летний водитель «Жигулей» сбил семилетнего мальчика
Глава управления экологии Воронежа перейдет в областное правительство
В центре Воронежа трактор пошел тараном на храм
В центре Воронежа «скорая» врезалась в иномарку: ранена трехлетняя девочка
Последний гвоздь: в Воронеже закрылась популярная сеть пабов
Воронежцам официально разрешили плавать на судах, катерах и гидроциклах
Показатели для снятия второго этапа ограничений в Воронежской области вновь ухудшились
В Воронеже подвели итоги ПГ
«Единая Россия» готовится внести в Госдуму поправки в Трудовой кодекс
В Воронеже мать, задавившая сына во сне, не считает себя виновной в его смерти
В Воронежской области вынесли приговор насильнику и убийце 17-летней девушки
Воронежским ветеранам перед Парадом Победы бесплатно сделают тесты на коронавирус
Инстаграм губернатора Воронежской области разблокировали
В Воронежской области можно сдать анализы на антитела к коронавирусу
В правительстве Воронежской области объяснили новый рекорд по заболеваниям коронавирусом