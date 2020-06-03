2020-06-03T19:36:09+03:00
Общество

Последний гвоздь: в Воронеже закрылась популярная сеть пабов

Сеть «Гвозди» не выдержала пандемии коронавируса
Олег ИВАНОВ
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В официальных группах пабов «Гвозди» до сих пор висит сообщение: «Мы на карантикулах»В официальных группах пабов «Гвозди» до сих пор висит сообщение: «Мы на карантикулах»Фото: Иван ВИСЛОВ
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Воронежская сеть пабов «Гвозди» закрылась 1 июня. Таким образом, она стала одной из первых жертв пандемии коронавируса в регионе. На официальном сайте заведения указано 9 точек, работавших в нашем городе.

Работающие в сфере HoReCa предприниматели на условиях анонимности подтвердили, что слухи о закрытии «Гвоздей» ходят уже давно, а в первый день лета общие опасения лишь подтвердились.

- Кризис, связанный с пандемией, коснулся сферы гостеприимства, гостиннично-ресторанного бизнеса, общепита. После долгой агонии еще один титан гостеприимства Воронежа объявил о завершении своего пути. Сеть пабов «Гвозди», открывшая свои двери 26 апреля 2008 года, сегодня, 1 июня 2020-го, заявила о закрытии. Отдельное внимание хочу обратить на ту проблему, с которой мы все столкнулись - это полная социальная незащищенность этого огромного кластера населения нашей страны. Кластера работников сферы услуг. Всех тех кто делает праздники, обслуживает банкеты, официальные встречи, - написал в социальных сетях бар-менеджер сети «Гвозди» Игорь Макаров.

В официальных группах пабов «Гвозди» до сих пор висит сообщение: «Мы на карантикулах».

«КП-Воронеж» обратилась в ГК «Русский аппетит» с просьбой прокомментировать закрытие популярной в нашем городе сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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