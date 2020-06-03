2020-06-03T18:06:07+03:00
Общество

Показатели для снятия второго этапа ограничений в Воронежской области вновь ухудшились

Все в порядке только с количеством тестов
Юрий КОЗЛОВ
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Работы врачам, борющимся с коронавирусом, пока только прибавляется.Работы врачам, борющимся с коронавирусом, пока только прибавляется.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В областном штабе по противодействию коронавирусу огласили ожидаемые печальные данные по показателям, определяющим, стоить ли переходить ко второму этапу снятия ограничений.

Коэффициент распространения инфекции сейчас равен 1,14 (2 июня он был пусть немного, но получше , 1,11) при норме 0,8. Та же картина по свободным койкам. 2 июня их было 34,6%, теперь стало 33,5% (при норме 50%).

И только количество тестов все увеличивается. При норме 90 на 100 тысяч населения их в нашем регионе 2 июня делали 170,1, а 3 июня их число доросло до 173,3.

Второй этап снятия ограничений подразумевает разрешение работать магазинам непродовольственных товаров площадью до 800 квадратных метров, продавцам, торгующим на улице, и образовательным учреждениям.

Напомним, 3 июня коронавирус подтвердился у 127 жителей Воронежской области. Зараза добралась и до властных органов – заразились пять сотрудников регионального правительства и три работника администрации Россошанского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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