Показатели для снятия второго этапа ограничений в Воронежской области вновь ухудшились

3 Июнь 2020 2020-06-03T18:06:07+03:00

Работы врачам, борющимся с коронавирусом, пока только прибавляется. Фото: Иван МАКЕЕВ

Все в порядке только с количеством тестов

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В областном штабе по противодействию коронавирусу огласили ожидаемые печальные данные по показателям, определяющим, стоить ли переходить ко второму этапу снятия ограничений.

Коэффициент распространения инфекции сейчас равен 1,14 (2 июня он был пусть немного, но получше , 1,11) при норме 0,8. Та же картина по свободным койкам. 2 июня их было 34,6%, теперь стало 33,5% (при норме 50%).

И только количество тестов все увеличивается. При норме 90 на 100 тысяч населения их в нашем регионе 2 июня делали 170,1, а 3 июня их число доросло до 173,3.

Второй этап снятия ограничений подразумевает разрешение работать магазинам непродовольственных товаров площадью до 800 квадратных метров, продавцам, торгующим на улице, и образовательным учреждениям.

Напомним, 3 июня коронавирус подтвердился у 127 жителей Воронежской области. Зараза добралась и до властных органов – заразились пять сотрудников регионального правительства и три работника администрации Россошанского района.

ИСТОЧНИК KP.RU