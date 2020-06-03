В Воронежской области можно сдать анализы на антитела к коронавирусу

3 Июнь 2020 2020-06-03T16:11:07+03:00

То есть жители региона смогут узнать, переболели ли они COVID-19 ранее

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С 3 июня в диагностическом центре Воронежа (ВОККДЦ) можно исследование крови на антитела к COVID-19 - оно платное. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу.

Рекомендуется проводить комплексное обследование, но возможны и отдельные тесты на IgM и IgG.

Метод основан на появлении в крови специфических белков иммунного ответа. Выявление иммуноглобулина М (одного или в комбинации с IgG) указывает на острую фазу заболевания Covid-19 (или бессимптомного носителя). Обнаружение иммуноглобулина G (IgG) означает, что человек перенес заболевание в прошлом.

Кровь сдают натощак или не ранее, чем через 3 часа после приема пищи. Рекомендуется не курить в течение 30 минут до анализа. Забор проводится с 8.00 до 17.00.

Обратите внимание, что исследование не может быть проведено анонимно, при положительном результате на коронавирус сведения будут переданы в Роспотребнадзор и в поликлинику по месту жительства. Кроме того, имеются противопоказания, поэтому необходима консультация специалиста.

Кстати в Москве корреспондент «Комсомольской правды» сдала кровь на антитела к COVID-19 в первых рядах.

ИСТОЧНИК KP.RU