В Воронежской области можно сдать анализы на антитела к коронавирусу
С 3 июня в диагностическом центре Воронежа (ВОККДЦ) можно исследование крови на антитела к COVID-19 - оно платное. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу.
Рекомендуется проводить комплексное обследование, но возможны и отдельные тесты на IgM и IgG.
Метод основан на появлении в крови специфических белков иммунного ответа. Выявление иммуноглобулина М (одного или в комбинации с IgG) указывает на острую фазу заболевания Covid-19 (или бессимптомного носителя). Обнаружение иммуноглобулина G (IgG) означает, что человек перенес заболевание в прошлом.
Кровь сдают натощак или не ранее, чем через 3 часа после приема пищи. Рекомендуется не курить в течение 30 минут до анализа. Забор проводится с 8.00 до 17.00.
Обратите внимание, что исследование не может быть проведено анонимно, при положительном результате на коронавирус сведения будут переданы в Роспотребнадзор и в поликлинику по месту жительства. Кроме того, имеются противопоказания, поэтому необходима консультация специалиста.
Кстати в Москве корреспондент «Комсомольской правды» сдала кровь на антитела к COVID-19 в первых рядах.
ИСТОЧНИК KP.RU