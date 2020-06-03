В Воронеже во время ремонта двора загорелся снаряд времен Великой Отечественной войны

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:32:05+03:00

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Благоустройство двора у дома №15 по улице Циолковского обернулось ЧП. Там 3 июня готовили основание под новенький асфальт. Но оказалось, что на участке остались боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Подрядная организация с помощью спецтехники попыталась извлечь снаряды, но получилось не лучшим образом. Рабочие повредили один из зарядов, произошло возгорание. Один из них получил незначительные повреждения руки, благо ему вовремя оказали медицинскую помощь. Мужчину отправили долечиваться домой. Боеприпасы все-таки извлекли - их вывезут на полигон для уничтожения в ближайшее время.

Подрядная организация с помощью спецтехники попыталась извлечь снаряды, но получилось не лучшим образомФото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU