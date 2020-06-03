Четырех сотрудников железной дороги будут судить в Воронеже за растрату

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:57:36+03:00

Они похитили чужое имущество стоимостью больше 350 тысяч

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Воронежской области направила в Россошанский районный суд дело в отношении четырех сотрудников ОАО «РЖД» в возрасте от 36 до 49 лет, которых обвиняют в растрате вверенного им имущества.

По версии следствия, в период с июня по июль 2018 года работники Россошанской дистанции пути – структурного подразделения ЮВЖД по предварительному похитили старогодных материалов верхнего строения пути на сумму свыше 350 тысяч рублей. Подозреваемых вычислили сотрудники федеральной службы безопасности.

По статье о растрате обвиняемым грозит тюремное заключение на срок пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU