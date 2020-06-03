2020-06-03T14:57:36+03:00
Происшествия

Четырех сотрудников железной дороги будут судить в Воронеже за растрату

Они похитили чужое имущество стоимостью больше 350 тысяч
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Воронежской области направила в Россошанский районный суд дело в отношении четырех сотрудников ОАО «РЖД» в возрасте от 36 до 49 лет, которых обвиняют в растрате вверенного им имущества.

По версии следствия, в период с июня по июль 2018 года работники Россошанской дистанции пути – структурного подразделения ЮВЖД по предварительному похитили старогодных материалов верхнего строения пути на сумму свыше 350 тысяч рублей. Подозреваемых вычислили сотрудники федеральной службы безопасности.

По статье о растрате обвиняемым грозит тюремное заключение на срок пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области вынесли приговор насильнику и убийце 17-летней девушки
Воронежским ветеранам перед Парадом Победы бесплатно сделают тесты на коронавирус
Инстаграм губернатора Воронежской области разблокировали
В Воронежской области можно сдать анализы на антитела к коронавирусу
В правительстве Воронежской области объяснили новый рекорд по заболеваниям коронавирусом
Воронежцы выбирают телефонные номера с тройками
Воронежец похитил косметику из салона красоты
Tele2 наградила студентов ВГУ именными стипендиями
В Воронеже во время ремонта двора загорелся снаряд времен Великой Отечественной войны
Четырех сотрудников железной дороги будут судить в Воронеже за растрату
В Воронежской области коронавирусом заразились работники районной администрации
Автоледи из Воронежа не оплатила 21 штраф за превышение скорости
Группа «Папин Олимпос» и московский музей космонавтики приняли участие в фестивале «КП-Воронеж»
Cтало известно, когда будут судить воронежского наркоторговца, выстрелившего в живот 4-летнему мальчику
Коммунальщики просят владельцев машин, паркующихся во дворах, оставлять свои контакты
В государственных медучреждениях планируют за день проверять на коронавирус до 4500 воронежцев
Воронежцы столкнулись с проблемами с «коронавирусными» выплатами на детей от 3 до 16 лет
По факту гибели в ДТП в Воронежской области 8-летней девочки возбудили уголовное дело
Новый коронавирус обнаружили у пяти чиновников правительства Воронежской области
Воронежские полицейские рассказали, какие денежные купюры могут оказаться поддельными
Сотрудники Госавтоинспекции просят воронежцев напомнить детям о правилах дорожного движения
Работающим воронежцам старше 65 лет в четвертый раз продлили «больничные» из-за коронавируса
Еще 68 воронежцев победили коронавирус
В лобовом столкновении на воронежской трассе погиб водитель грузовой «ГАЗели»
В маршрутных автобусах Воронежа вновь произошли сбои с терминалами безналичной оплаты