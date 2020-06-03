Двухэтажную кучу хлама выгребли в мае из подвалов и чердаков воронежских многоэтажек

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:46:40+03:00

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Сотрудники управляющих компаний в мае продолжали наводить порядок на чердаках и подвалах воронежских многоэтажек. Итогом их работы стали 600 кубометров всякого хлама, который выгребли из этих помещений. Для наглядности: это куча мусора размером со среднюю двухэтажку! Чаще всего на чердаках и в подвалах находят остатки строительного мусора и старые вещи, собранные жильцами.

- Например, на чердаке дома №1 по ул. Станкевича рабочие «забыли» все материалы старой кровли: битый шифер, щепу, остатки упаковочного материала, - рассказали в пресс-центре ЖКХ. - Из-за узкого выхода на чердак УК пришлось снимать 120 кубометров стройматериалов с помощью вышки и контейнера-«лодочки» с внешней стороны дома. С чердака в общей сложности вывезли десять загруженных под завязку «КамАЗов».

С крыши дома № 35 по улице Плехановская сняли 80 кубов строительного мусора.

Но, если источником свалок на чердаках становятся строители, то захламленные подвалы – заслуга жильцов дома.

- Их некоторые жильцы используют как кладовки, отгораживая себе там сарайчики. Здесь складируют сломанную мебель, старые оконные рамы, дверные полотна, ящики, доски, ветошь. Часто хлам бросают прямо в проходах, перегораживая доступ к общедомовым коммуникациям. Всё это может привести к пожару, для которого достаточно одной непотушенной сигареты, - рассказала Светлана Солдатова, руководитель службы клининга ГК «ПИК-Комфорт» в Воронеже.

Особенно в захламлении подвала преуспели жильцы дома № 5а по улице Путиловская. Из помещений общего пользования коммунальщики вывезли 65 кубометров отходов. А на бульваре Пионеров, д. 24 хлама набралось на три 8-кубовые «лодочки»!

При этом, по словам сотрудников УК, сохраненные в подвалах вещи жильцы крайне редко используют. О них просто забывают. А при этом стихийные свалки угрожают жизни владельцев жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU