2020-06-02T20:44:00+03:00
Общество

В Воронеже запускают рейсы в Сочи и Симферополь

Остальные программы регулярных рейсов находятся на этапе согласований
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Полетные программы будут регулировать в зависимости от туристического спросаПолетные программы будут регулировать в зависимости от туристического спросаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Некоторые авиакомпании уже открыли продажи билетов на рейсы из Воронежа к Черноморскому побережью. Регулярные рейсы уже сейчас планируют несколько авиаперевозчиков. Полетные программы будут регулировать в зависимости от туристического спроса.

Так, в Сочи воронежцев будут доставлять авиакомпания NordStar - с 15 июня и «ЮТэйр» - со 2 июля. А в Симферополь полетит Nordwind Airlines - с 28 июня.

Остальные программы регулярных рейсов находятся на этапе согласований.

- Принимать гостей курорты Крыма и Краснодарского края готовы, однако в каждом из них действуют определенные правила, введенные для снижения риска распространения коронавирусной инфекции. При планировании перелета туристам настоятельно рекомендуется заранее ознакомиться с условиями отдыха через туроператора или обратиться с запросом непосредственно на объект размещения. Международное авиасообщение пока остается закрытым, поэтому рейсы на зарубежные курорты туроператоры планируют на перспективу, - сообщили в пресс-службе воронежского аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области водитель «Лады Гранты» сбил насмерть восьмилетнюю девочку
В Воронеже запускают рейсы в Сочи и Симферополь
В Воронеже начал работу пункт проката детских автокресел
На 2 июня под меднаблюдением находятся 3618 воронежцев с подозрением на коронавирус
Под Воронежем перевернулась фура с дизельным топливом
Вспышка коронавируса произошла в воронежском Доме ребенка
В Воронеже малолетние хулиганы пытались разгромить новый парк
На воронежской трассе «Газель» влетела в грузовик: водитель погиб
Воронежцы обнаружили на контейнерной площадке пакет с кровавыми пробирками
В Воронежской области директор школы получил условный срок за то, что ударил по лицу ученика
В Воронежской области мужчину, явившегося в суд без маски, оштрафовали
Под Воронежем мужчина угнал машину, чтобы отомстить за отбитую у него девушку
Воронежцы отметят «Пушкинский день России» «Сном Татьяны»
В Воронеже будут судить сотрудницу детсада, воровавшую у малышей золотые цепочки и крестики
Воронежцу сломали ребро за то, что он хотел увести девушек от пьяной компании
Губернатор Воронежской области завел аккаунт в Instagram