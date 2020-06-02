В Воронеже запускают рейсы в Сочи и Симферополь

2 Июнь 2020 2020-06-02T20:44:00+03:00

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Некоторые авиакомпании уже открыли продажи билетов на рейсы из Воронежа к Черноморскому побережью. Регулярные рейсы уже сейчас планируют несколько авиаперевозчиков. Полетные программы будут регулировать в зависимости от туристического спроса.

Так, в Сочи воронежцев будут доставлять авиакомпания NordStar - с 15 июня и «ЮТэйр» - со 2 июля. А в Симферополь полетит Nordwind Airlines - с 28 июня.

Остальные программы регулярных рейсов находятся на этапе согласований.

- Принимать гостей курорты Крыма и Краснодарского края готовы, однако в каждом из них действуют определенные правила, введенные для снижения риска распространения коронавирусной инфекции. При планировании перелета туристам настоятельно рекомендуется заранее ознакомиться с условиями отдыха через туроператора или обратиться с запросом непосредственно на объект размещения. Международное авиасообщение пока остается закрытым, поэтому рейсы на зарубежные курорты туроператоры планируют на перспективу, - сообщили в пресс-службе воронежского аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU